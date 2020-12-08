Генпрокурор Техаса потребовал аннулировать итоги выборов в четырёх штатах

https://static.news.ru/photo/83cc3528-39bd-11eb-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dan Tian/XinHua

Генеральный прокурор американского штата Техас потребовал признать недействительными результаты президентских выборов в нескольких штатах. Соответствующий иск подан в Верховный суд США.

Пэкстон считает, что необходимо аннулировать результаты в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил кандидат от демократов Джо Байден, и признать их незаконными, так как эти штаты «использовали пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного изменения своих правил выборов», передаёт CNBC.

Эксперты в области юриспруденции, опрошенные изданием, назвали иск «не имеющим прецедентов в американской истории политическим театром». Генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел ответил коллеге из Техаса и назвал его требования «рекламным трюком».

Совершенно беспрецедентна идея о том, что один штат в Верховном суде будет утверждать, что голоса других штатов были поданы неправильно, — отметил профессор Центра права университета Джорджтаун Пол Смит.

Ранее 8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера, писал NEWS.ru.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.