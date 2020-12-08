Республиканцы в США отказались признать Байдена президентом

https://static.news.ru/photo/29eddb08-39b6-11eb-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера.

Документ о признании Байдена избранным президентом планировалось принять на заседании объединённого комитета конгресса по проведению церемонии инаугурации. Членами комитета являются как представители демократов, поддерживающие Байдена, так и республиканцы, заявляющие о нечестной победе последнего на выборах главы государства, передаёт ТАСС.

Сегодня на заседании объединённого комитета республиканцы проголосовали против предложения Хойера, согласно которому комитет объявляет о подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в координации с инаугурационным комитетом Байдена, — говорится в заявлении.

Среди тех, кто отказался признавать Байдена президентом, оказались влиятельные республиканцы — лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, глава комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти.

Как сообщал NEWS.ru, срок окончания пересчёта голосов в США по закону истёк 8 декабря, но юристы действующего президента Дональда Трампа намерены продолжать попытки оспорить итоги выборов в стране, заявил адвокат республиканцев Рудольф Джулиани.