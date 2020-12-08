Юристы Трампа не оставят попыток оспорить итоги выборов в США

https://static.news.ru/photo/54732a20-3990-11eb-81ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump via globallookpress.com/Global Look Press

Срок окончания пересчёта голосов в США по закону истечёт 8 декабря, но юристы действующего президента Дональда Трампа намерены продолжать попытки оспорить итоги выборов в стране.

Об этом говориться в заявлении адвоката республиканцев Рудольфа Джулиани и юридического консультанта его предвыборной кампании Дженны Эллис. При этом после Safe Harbor Deadline, как называется последний день для того, чтобы оспорить результаты выборов, Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков из штатов.

Однако продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным.<...> Несмотря на то что СМИ отчаянно пытаются объявить, что борьба окончена, мы продолжим защищать неприкосновенность выборов, пока законные голоса не будут подсчитаны справедливо и точно, — цитирует ТАСС заявление Джулиани.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Как писал NEWS.ru, ранее Минюст США провёл проверку по жалобам действующего президента и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.