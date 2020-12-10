Свыше 100 конгрессменов поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

https://static.news.ru/photo/3c303e7a-3b62-11eb-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Более 100 членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии поддержали поданное ранее генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном обращение в Верховный суд о необходимости пересмотра итогов выборов президента в четырёх штатах из-за нарушений.

В обращении конгрессменов сказано, что они обеспокоены нарушениями на выборах наряду с миллионами избирателей по всей стране. Обращение было подано в Верховный суд, чтобы там его подшили к иску генпрокурора Техаса, передаёт ТАСС.

Неконституционные нарушения, допущенные в ходе президентских выборов 2020 года, ставят под сомнение их итоги и честность американской избирательной системы, — сказано в заявлении.

Как сообщал NEWS.ru, днём ранее 17 штатов США подали в Верховный суд обращения в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пэкстона о непризнании итогов выборов президента из-за массовых нарушений в четырёх штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.

Напомним: генпрокурор Техаса Кен Пэкстон ранее потребовал признать недействительными результаты президентских выборов в нескольких штатах. Соответствующий иск был подан в Верховный суд США. Иск Пэкстона поддержали затем 17 штатов.