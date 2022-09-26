Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что его страна будет только приветствовать расширение использования рубля на своих курортах. Также он выразил надежду на восстановление турпотоков из России в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Глава венесуэльского МИД отметил, что это пошло бы пользу развитию туризма в стране.
Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях... Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита, — сказал Фариа.
Глава МИД сообщил, что на сегодня число российских туристов, которые посещают курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами. Процесс был приостановлен из-за антироссийских санкций, которые не позволяют России использовать привычные маршруты для отправки самолетов.
Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране, — считает Фариа.
Ранее сообщалось, что российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте. Предполагается, что это положительно повлияет на турпоток в связи с началом высокого сезона в Египте.