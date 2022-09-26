Венесуэла сообщила о планах по использованию рубля на своих курортах Глава МИД Венесуэлы Фариа выразил надежду на использование рубля для туристов из РФ

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Остров Маргарита, Венесуэла

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что его страна будет только приветствовать расширение использования рубля на своих курортах. Также он выразил надежду на восстановление турпотоков из России в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Глава венесуэльского МИД отметил, что это пошло бы пользу развитию туризма в стране.

Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях... Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита, — сказал Фариа.

Глава МИД сообщил, что на сегодня число российских туристов, которые посещают курорты Венесуэлы, уже исчисляется тысячами. Процесс был приостановлен из-за антироссийских санкций, которые не позволяют России использовать привычные маршруты для отправки самолетов.

Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране, — считает Фариа.

Ранее сообщалось, что российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте. Предполагается, что это положительно повлияет на турпоток в связи с началом высокого сезона в Египте.