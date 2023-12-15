Венесуэла и Гайана договорились не воевать из-за спорной территории Венесуэла и Гайана решили не прибегать к силовому решению спора по Эссекибо

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Власти Венесуэлы и Гайаны договорились не применять силу для решения территориального конфликта по Эссекибо, об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров, которые проходили в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне. В тексте, который публикует газета St. Vincent Times, указано, что для поиска выхода из кризиса стороны созовут специальную комиссию.

Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна, — говорится в документе.

Для решения проблемы стороны решили создать совместную комиссию министров иностранных дел и технических специалистов двух государств. Отчет комиссии должен быть представлен руководству Гайаны и Венесуэлы в течение трех месяцев. Также отмечается, что оба государства согласились в течение трех месяцев или в другое время встретиться в Бразилии, «чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории», включая данные комиссии.

Посредником в переговорах стран выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) под руководством премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин, а также Карибское сообщество (КАРИКОМ) во главе с премьер-министром Доминики.

3 декабря жители Венесуэлы проголосовали за присоединение к стране региона Эссекибо, входящего в состав Гайаны. По данным местного ЦИК, это поддержали более 95% граждан. На это президент Гайаны Ирфаан Али подчеркнул, что армия страны будет защищать «каждый дюйм» региона.

Каракас претендует на богатый нефтью регион с 1811 года. Во время войны за независимость он был захвачен Великобританией и отдан под контроль правительству Гайаны. В 2015 году Венесуэла заявила о претензиях на регион, а в 2018 году обратилась в Международный суд ООН для подтверждения своих границ. Однако заявление было принято на рассмотрение лишь в 2023 году.

10 декабря стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По результатам этих бесед Каракас согласился на прямые переговоры с Джорджтауном по территориальному спору.