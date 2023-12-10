Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в пресс-службе МИД Венесуэлы. По результатам этих бесед Каракас согласился на прямые переговоры с Джорджтауном по территориальному спору.

В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни, чтобы поддержать наше стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, свободную от вмешательства внешних игроков, в соответствии с договоренностями обеих стран в рамках Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), — заявил глава МИД Венесуэлы Ивана Хиля.

По его словам, президент Бразилии подчеркнул растущую обеспокоенность стран Южной Америки по поводу Эссекибо. Он также добавил, что бразильский лидер выразил готовность поддержать инициативы по обеспечению диалога между Венесуэлой и Гайаной.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва исходит из того, что спор между Венесуэлой и Гайаной о статусе Эссекибо должен быть решен мирно с учетом международного и национального права. Она подчеркнула, что российская сторона также выступает против внешнего вмешательства в ситуацию.