Венесуэльцы выступили за присоединение гайанского региона Эссекибо

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение к стране региона Эссекибо, входящего в состав Гайаны, сообщает The New York Times со ссылкой на данные местной избирательной комиссии. По ее данным, за присоединение проголосовали 95% граждан. Президент Гайаны Ирфаан Али подчеркнул, что армия страны будет защищать «каждый дюйм» региона.

Референдум по вопросу присоединения Эссекибо к Венесуэле проводился в минувшее воскресенье, 3 декабря. За присоединение проголосовали 95,93% граждан, против — 4,07%. Президент страны Николас Мадуро назвал результаты голосования «успехом демократии», при этом не уточнив, какие шаги предпримет Каракас после референдума. Власти Гайаны отреагировали на итоги голосования, заявив, что они намерены защищать Эссекибо в том случае, если решить спор дипломатическим путем не удастся.

Отмечается, что страна претендует на богатый нефтью регион еще с 1811 года. Во время войны за независимость он был захвачен Великобританией и отдан под контроль правительству Гайаны. В 2015 году Венесуэла заявила о претензиях на регион, а в 2018 году обратилась в Международный суд ООН для подтверждения своих границ. Однако заявление было принято на рассмотрение лишь в 2023 году.

В сентябре 2023 года глава венесуэльского МИД Иван Хиль заявил, что правительство США намерено «милитаризовать» спор между государствами, разместив военную базу на территории Эссекибо. Он подчеркнул, что Каракас осуждает это намерение и обвинил Вашингтон в агрессии.