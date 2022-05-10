Ведущий Sky News оборвал интервью Полянского из-за публикации Зеленского

Фото Соцсети

Ведущий британского телеканала Sky News резко оборвал общение в прямом эфире с первым зампостпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским после слов дипломата о том, что Зеленский проиллюстрировал публикацию к 9 мая в соцсетях фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова». Ведущий попытался прервать выступление представителя России несколько раз. В итоге журналист резко попрощался с Полянским, заявив, что время вышло. Позже дипломат отреагировал на произошедшее в своём Telegram-канале.

Он быстро-быстро свернул разговор, пробормотав, что время наше, оказывается, вдруг истекло, и что Скай Ньюз не может подтвердить правильность этой информации. Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе...правда им не нужна! — поделился Полянский.

В своём выступлении он отметил, что данная дивизия ответственна в том числе за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.