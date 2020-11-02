Ватикан открестился от поддержки однополых браков папой римским

В Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.
Две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге стали выглядеть как единое целое, пояснили представители главы Римско-Католической церкви. На самом деле Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев,
Там подчеркнули, что понтифик не одобрял непосредственно однополые браки и что позиция Франциска не означает отказ от доктринальной позиции Церкви.
Ранее, как писал NEWS.ru, источник в Ватикане, близкий к Святому престолу, предположил, что фразу папы римского о гражданских правах однополых пар в документальном фильме намеренно перевели неправильно, что породило неверное толкование сказанного.