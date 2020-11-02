Ватикан открестился от поддержки однополых браков папой римским

https://static.news.ru/photo/199b000e-1d24-11eb-8846-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск». Там заявили, что смысл сказанных понтификом слов был вырван из контекста и искажён при сокращении и монтаже.

Две отдельные цитаты были объединены так, что в итоге стали выглядеть как единое целое, пояснили представители главы Римско-Католической церкви. На самом деле Франциск имел в виду право гомосексуалов быть принятыми их семьями в качестве детей и братьев, передаёт Lenta.ru. При этом, рассуждая об однополых браках, папа римский допустил принятие государственных законов о гражданских союзах, что может позволить представителям сексуальных меньшинств пользоваться льготами и услугами, утверждают в Ватикане.

Там подчеркнули, что понтифик не одобрял непосредственно однополые браки и что позиция Франциска не означает отказ от доктринальной позиции Церкви.

Ранее, как писал NEWS.ru, источник в Ватикане, близкий к Святому престолу, предположил, что фразу папы римского о гражданских правах однополых пар в документальном фильме намеренно перевели неправильно, что породило неверное толкование сказанного.