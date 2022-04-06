Вашингтон ищет способ надавить на Россию через Ливию

В Ливии не оценили желание администрации президента США Джо Байдена сформировать международный механизм по контролю над сырьевыми доходами страны. Министр нефти и газа Мухаммед Аун отверг инициативу, высказанную представителями Госдепартамента, назвав её посягательством на суверенитет. Однако не исключено, что Вашингтон будет проявлять настойчивость. В экспертной среде есть точка зрения, что ресурсы бывшей Джамахирии нужны США для того, чтобы стабилизировать рынок энергоносителей в условиях украинского кризиса, а также сохранить гарантированное влияние на внутриполитические процессы.

В разговоре с арабскими изданиями Аун выразил уверенность, что предложенный администрацией Байдена формат работы с ливийской нефтью является банальным посягательством на суверенитет страны, и без того переживающей затяжной гражданский конфликт. Также министр посетовал, что некоторые местные политики не против реализации подобной инициативы. Аун призвал держать конфликтующих игроков на ливийском поле подальше от энергетического сектора. По его словам, все разговоры о способности бывшей Джамахирии обеспечить в настоящее время альтернативное энергоснабжение Европы не имеют отношения к действительности: для этого нужно увеличить нефтедобычу, что требует времени.

Идея установить некий международный надзор над сырьевой прибылью североафриканского государства прозвучала в разговоре американского посла в Триполи Ричарда Норланда с агентством Anadolu.

Ситуация с поляризацией политики в Ливии повышает риск того, что соперничающие силы попытаются взять под свой контроль доходы от нефти, — пояснил дипломат. — Мы предлагаем создать механизм для управления доходами от нефти до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по более широким политическим вопросам.

Станок-качалка по добыче нефти Wang Yunlong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В рамках инициативы, по его словам, будет возможность распределять средства на заработную плату, субсидии, производство, импорт важных товаров с прозрачностью и подотчётностью. Норланд сделал оговорку, что решение одобрять или не одобрять соответствующий механизм должен принимать сам ливийский народ.

Ливийский инструмент

Как пояснил NEWS.ru научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов, идея США по ливийской энергетике объясняется влиянием глобального и локального факторов. Первый идёт в связке с воздействием украинского конфликта на мировой рынок энергоносителей.

Ливийская нефть исторически играла важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. До событий 2011 года, до «арабской весны» Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) покрывала 3% европейского рынка нефти, играя значимую роль в удовлетворении спроса таких государств, как Италия, Франция и Испания. В условиях обострившихся дискуссий о будущем российско-европейского энергетического взаимодействия США изыскивают различные инструменты для того, чтобы выработать или восстановить альтернативные источники поставок энергоносителей в регион в обход России и связанных с ней государств. Григорий Лукьянов научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД)

Оператор по добыче нефти Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

В этом смысле у западных столиц появляется соблазн вернуться к прежнему уровню импорта нефти, добытой в бывшей Джамахирии. Как считает собеседник NEWS.ru, ливийские нефть и газ не смогут покрыть большую часть потребности европейского рынка. Тем не менее, по его словам, ресурсы североафриканской страны — это один из инструментов, которые могут позволить США чувствовать себя чуть более свободными в достижении цели по обеспечению «энергетической безопасности» ЕС.

Средство борьбы с интересами России

Локальный фактор появления американской инициативы не менее сложный, считает Лукьянов.

С марта Ливия опять вернулась к ситуации более чем годовой давности, когда внутри страны сформировалось два параллельных центра силы, — отметил аналитик. — Это правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой, которое функционировало на протяжении всего прошлого года, и избранный палатой представителей в начале марта 2022 года кабинет бывшего министра внутренних дел Фатхи Башаги.

Военнослужащие ливийской армии охраняют территорию вблизи нефтяного комплекса «Меллита» Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

По словам собеседника NEWS.ru, фактор двоевластия затрудняет и подрывает все усилия, которые предпринимались США при участии структур ООН и ЕС по содействию политическому регулированию в Ливии. Многое из того, что было сделано под руководством Стефани Уильямс, спецпосланника генсека ООН по Ливии, в предшествующие два года, оказалось дискредитировано, обращает внимание аналитик.

В этой связи США понимают, что в данной ситуации нужно сохранить контроль, чтобы в определённой степени при минимальном включении в ливийский конфликт что-то от него получать. Нефтяной сегмент — это одна из основных сфер, которые интересуют в Ливии всё мировое сообщество и США в том числе, — говорит Лукьянов.

Ресурсы североафриканского государства, по его оценкам, могут быть важным инструментом воздействия и на внутриполитическую ситуацию, и на сам процесс урегулирования гражданского конфликта. В связи с этим усилия США по установлению контроля над местными нефтяными доходами могут отвечать не только далеко идущим геополитическим целям, но и «стремлениям не допустить такого сценария, при котором нынешний кризис в ливийском урегулировании может быть использован Россией или другими государствами в собственных интересах», считает Лукьянов.

Для администрации Байдена принципиально важно инструментализировать ситуацию вокруг ливийской нефти, взять её под внешний контроль, а не разрешить ливийский кризис как таковой, резюмировал собеседник NEWS.ru.