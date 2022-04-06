Вашингтон ищет способ надавить на Россию через Ливию

В Ливии не оценили желание администрации президента США Джо Байдена сформировать международный механизм по контролю над сырьевыми доходами страны. Министр нефти и газа Мухаммед Аун отверг инициативу, высказанную представителями Госдепартамента, назвав её посягательством на суверенитет. Однако не исключено, что Вашингтон будет проявлять настойчивость. В экспертной среде есть точка зрения, что ресурсы бывшей Джамахирии нужны США для того, чтобы стабилизировать рынок энергоносителей в условиях украинского кризиса, а также сохранить гарантированное влияние на внутриполитические процессы.
В разговоре с арабскими изданиями Аун
Идея установить некий международный надзор над сырьевой прибылью североафриканского государства прозвучала в
Ситуация с поляризацией политики в Ливии повышает риск того, что соперничающие силы попытаются взять под свой контроль доходы от нефти, — пояснил дипломат. — Мы предлагаем создать механизм для управления доходами от нефти до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по более широким политическим вопросам.
В рамках инициативы, по его словам, будет возможность распределять средства на заработную плату, субсидии, производство, импорт важных товаров с прозрачностью и подотчётностью. Норланд сделал оговорку, что решение одобрять или не одобрять соответствующий механизм должен принимать сам ливийский народ.
Ливийский инструмент
Как пояснил NEWS.ru научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов, идея США по ливийской энергетике объясняется влиянием глобального и локального факторов. Первый идёт в связке с воздействием украинского конфликта на мировой рынок энергоносителей.
Ливийская нефть исторически играла важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. До событий 2011 года, до «арабской весны» Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) покрывала 3% европейского рынка нефти, играя значимую роль в удовлетворении спроса таких государств, как Италия, Франция и Испания. В условиях обострившихся дискуссий о будущем российско-европейского энергетического взаимодействия США изыскивают различные инструменты для того, чтобы выработать или восстановить альтернативные источники поставок энергоносителей в регион в обход России и связанных с ней государств.
В этом смысле у западных столиц появляется соблазн вернуться к прежнему уровню импорта нефти, добытой в бывшей Джамахирии. Как считает собеседник NEWS.ru, ливийские нефть и газ не смогут покрыть большую часть потребности европейского рынка. Тем не менее, по его словам, ресурсы североафриканской страны — это один из инструментов, которые могут позволить США чувствовать себя чуть более свободными в достижении цели по обеспечению «энергетической безопасности» ЕС.
Средство борьбы с интересами России
Локальный фактор появления американской инициативы не менее сложный, считает Лукьянов.
С марта Ливия опять вернулась к ситуации более чем годовой давности, когда внутри страны сформировалось два параллельных центра силы, — отметил аналитик. — Это правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой, которое функционировало на протяжении всего прошлого года, и избранный палатой представителей в начале марта 2022 года кабинет бывшего министра внутренних дел Фатхи Башаги.
По словам собеседника NEWS.ru, фактор двоевластия затрудняет и подрывает все усилия, которые предпринимались США при участии структур ООН и ЕС по содействию политическому регулированию в Ливии. Многое из того, что было сделано под руководством Стефани Уильямс, спецпосланника генсека ООН по Ливии, в предшествующие два года, оказалось дискредитировано, обращает внимание аналитик.
В этой связи США понимают, что в данной ситуации нужно сохранить контроль, чтобы в определённой степени при минимальном включении в ливийский конфликт что-то от него получать. Нефтяной сегмент — это одна из основных сфер, которые интересуют в Ливии всё мировое сообщество и США в том числе, — говорит Лукьянов.
Ресурсы североафриканского государства, по его оценкам, могут быть важным инструментом воздействия и на внутриполитическую ситуацию, и на сам процесс урегулирования гражданского конфликта. В связи с этим усилия США по установлению контроля над местными нефтяными доходами могут отвечать не только далеко идущим геополитическим целям, но и «стремлениям не допустить такого сценария, при котором нынешний кризис в ливийском урегулировании может быть использован Россией или другими государствами в собственных интересах», считает Лукьянов.
Для администрации Байдена принципиально важно инструментализировать ситуацию вокруг ливийской нефти, взять её под внешний контроль, а не разрешить ливийский кризис как таковой, резюмировал собеседник NEWS.ru.