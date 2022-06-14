В Запорожье заявили о перезапуске половины предприятий

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе готовы к перезапуску или уже работают более половины предприятий. По его словам, в области выстроена система светофора, пишет ТАСС.

Зелёный означает, что предприятие готово к перезапуску и уже запускается, жёлтый — есть проблемы, которые нуждаются в решении, красный — есть нарушения в работе, возможно, из-за грабежей до захода нынешней власти.

Надо понимать, что в дни до нашего захода в любой город очень процветало мародёрство — воровалось оборудование, портилось, зачастую, прозападными персонажами. Больше половины предприятий в зелёной зоне, около трети — в желтой, порядка 10–15% в красной, — рассказал Рогов.

По словам представителя военно-гражданской администрации региона, власти помогают перезапускать предприятия.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что от украинских националистов будет освобождена вся территория региона. Требуется полный контроль над изначальной территорией области. Под контролем Киева сейчас остаётся город Запорожье и около 30% территории области.