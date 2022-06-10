В Запорожье объявили дату начала выдачи российских паспортов В Запорожской области Украины с 11 июня начнут выдавать паспорта РФ

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В субботу, 11 июня, начнётся выдача российских паспортов жителям Запорожской области Украины, находящейся в настоящее время под контролем вооружённых сил РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-24»..

Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины, — сказал Рогов.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что заявление на получение российского паспорта в Херсонской области могут подать жители всей Украины независимо от места регистрации. По сведениям чиновника, в регион уже приехало много людей из других областей.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей. в ЕС осудили соответствующее решение российского руководства

В настоящее время Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины находятся под контролем Вооружённых сил РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телевизионных каналов и радиостанций.