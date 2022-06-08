Херсон соберёт заявки на российское гражданство у жителей со всей Украины Глава ВГА Сальдо: Херсон примет заявления на гражданство России от жителей всей Украины

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Заявление на получение российского паспорта в Херсонской области могут подать жители всей Украины независимо от места регистрации. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС. По сведениям чиновника, в регион уже приехало много людей из других областей.

Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан, — сказал Сальдо.

Он уточнил, что до вчерашнего дня, 7 июня, у приезжих из других регионов документы на российское гражданство не принимали, однако теперь это ограничение снято.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем Вооружённых сил РФ. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телевизионных каналов и радиостанций.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти.