В Южной Осетии восемь сотрудников МВД попали под следствие

https://static.news.ru/photo/4f49ef84-ea08-11ea-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Южной Осетии сотрудников МВД заподозрили в причастности к гибели задержанного Инала Джабиева. В настоящее время восемь полицейских находятся под следствием.

Об этом заявил в своём обращении к народу глава республики Анатолий Бибилов.

Накануне стало известно о смерти местного жителя Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Мужчина скончался в СИЗО. На его теле были обнаружены повреждения, в больницу его доставили в бессознательном состоянии.

В связи с происшествием Бибилов принёс соболезнования семье погибшего.

Южная Осетия сегодня переживает трагедию, вся республика испытывает острую боль и сопереживает семье и близким Инала Джабиева, воспринимает их горе как своё собственное. Я приношу самые глубокие соболезнования семье Инала, — сказал он.

Глава республики отметил, что расследование всех обстоятельств гибели подозреваемого проходит под его личным контролем. Он также заверил, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания.

Кроме того, Бибилов призвал все политические силы и общественность к ответственности за каждое произнесённое слово. По его мнению, это безнравственно, когда политические деятели используют происшедшую трагедию для удовлетворения своих личных амбиций.

Недопустимы любые призывы, направленные на подрыв общественно-политической стабильности в республике, — цитирует президента РИА Новости.

Ранее глава Анатолий Бибилов отправил в отставку всё правительство страны. Временно от должности был отстранён и глава МВД республики Игорь Наниев. Бибилов также принял отставку председателя правительства Эрика Пухаева. Его обязанности временно будет исполнять заместитель премьера Геннадий Бекоев. Как писал NEWS.ru, Пухаев принял решение об отставке из-за протестов.

Как сообщалось, в пятницу, 28 августа, в центре столицы Южной Осетии Цхинвала собрались несколько сотен человек на фоне распространения информации о смерти местного жителя, которого накануне задержали по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Протестующие потребовали отставки правительства.

Нападение на главу МВД произошло на улице 8 Июня 17 августа. Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел. Сам он в этот момент находился в машине, но не пострадал.