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В Японии посчитали неприемлемым особый налоговый режим на Курилах

09:24, 24 сентября 2021
В Японии посчитали неприемлемым особый налоговый режим на Курилах Тосимицу Мотэги Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Япония считает неприемлемой организацию особого налогового режима на Курильских островах. Москве и Токио нужно вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах без ущерба для правовых позиций обеих стран. Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, сообщает агентство Kyodo.

Министры обсудили двусторонние отношения, вопросы заключения мирного договора, совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил и гуманитарные обмены. Лавров и Мотэги договорились продолжить диалог в будущем. 

Мотэги заявил, что он намерен продвигать отношения между Японией и Россией, включая вопрос о заключении мирного договора, – говорится в сообщении японского МИД.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят на 10 лет от уплаты налогов на прибыль, имущество и землю, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы, которые позволят предприятиям развиваться в менее стеснённых экономических условиях.

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