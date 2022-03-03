В Японии заморозят активы четырёх российских банков

Правительство Японии приняло решение заморозить активы российских банков «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и ВТБ. Об этом сообщил министр финансов страны Сюнъити Судзуки, его слова приводит газета «Никкэй». Ранее в стране объявили о замораживании активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Таким образом, в Японии будут заморожены активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT, — сообщил министр.

1 марта в Японии утвердили экспортные санкции в отношении 49 российских компаний и организаций, включая АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ, СВР, МФТИ и другие.

Также было решено заморозить активы представителей российских властей и банков. Под санкции в этой связи попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Кроме того, был введён запрет на поставки в Россию продукции общего назначения, которая может быть использована для усиления военного потенциала страны.

Ранее стало известно, что власти Канады расширили санкционные списки против РФ. Туда были внесены члены правительства, руководители федеральных структур, губернаторы и полпреды президента: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и ряд других государственных деятелей.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.