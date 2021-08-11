В ВОЗ оценили уровень опасности «йота»-штамма

«Йота»-штамм коронавирусной инфекции не представляет серьёзной опасности. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, слова которой приводит ТАСС.

Она рассказала, что ВОЗ выделила этот вариант коронавируса в ноябре 2020 года. В марте 2021-го «йота»-штамм внесли в список вариантов, вызывающих интерес. Ван Керкхове отметила, что в основном этот штамм присутствует в США.

Сейчас у нас есть информация о 27 тысячах случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается, — сказала представитель ВОЗ.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «йота» выявлен в Нью-Йорке. Его летальность составляет до 82%, особенно в возрастном диапазоне cтарше 45 лет. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быcтрее. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» считают, что предпосылок к распространению нового штамма в России нет, поскольку «дельта»-штамм (индийский) вытесняет все другие варианты.