В Висконсине погибли пять человек в результате стрельбы

https://static.news.ru/photo/5e2af3a0-88be-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: KFYRTV/twitter.com

Стрельба в американском штате Висконсин унесла жизни пяти человек.

Тела жертв обнаружены в одном из домов в городе Милуоки. Как сообщает телекомпания CBS, возраст погибших — от 14 лет до 41 года. Отмечается, что все жертвы были знакомы между собой, однако не уточняется, являются ли родственниками.

Предполагаемый злоумышленник задержан. О его мотивах пока не сообщается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.