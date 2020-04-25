В Висконсине погибли пять человек в результате стрельбы

Стрельба в американском штате Висконсин унесла жизни пяти человек.
Тела жертв обнаружены в одном из домов в городе Милуоки. Как
Предполагаемый злоумышленник задержан. О его мотивах пока не сообщается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина устроил стрельбу на рынке в Техасе. Полицейские задержали его. В результате инцидента пострадали семь человек, некоторые из них получили ранения от срикошетивших пуль. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, правоохранительные органы выясняют, каковы были мотивы стрелка.
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