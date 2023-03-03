В Великобритании жестко ответили на призыв Аргентины к переговорам Глава МИД Британии Клеверли: Фолклендские острова принадлежат Соединенному Королевству

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на своей странице в Twitter заявил, что Фолклендские острова принадлежат Соединенному Королевству. Так глава ведомства отреагировал на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро вернуться к переговорам по этому вопросу. Британский чиновник напомнил, что решение было принято жителями островов в ходе референдума.

Данные острова принадлежат Великобритании. Такое решение приняли сами жители, — написал Клеверли.

Референдум, о котором сказал министр, прошел в 2013 году. Жители подавляющим большинством проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании.

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио в отношении островов южной части Курил в будущем не изменится. Исходя из этого, будут продолжаться переговоры о заключении мирного договора с Россией, отметил он в ходе выступления в парламенте страны. Он добавил, что в Токио намерены продолжить переговоры с Москвой. Их основой станут договоренности, которые были достигнуты прежде, сказал премьер.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет южных Курильских островов на данный момент быть не может.