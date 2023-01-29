В ударе по иранскому заводу обвинили США и «еще одну страну»

Фото: Tech. Sgt. James Bentley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар беспилотников по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен американцами и представителями «еще одной страны», передает, ссылаясь на источники, телеканал Al Arabiya. Никакой конкретики по второму государству в сообщении нет.

Как отмечает канал, целью атаки был склад с баллистическими ракетами. По имеющейся информации, израильские власти не имеют отношения ни к проведению, ни к планированию указанной операции.

Об ударе по заводу оборонного ведомства стало известно 29 января. В результате происшествия никто не пострадал.

По имеющимся данным, повреждения на военном объекте после атаки и взрыва незначительные.

Ранее в микроблогах издания Al Arabia появилась информация, что в ночь на 29 января Израиль приступил к проведению военной операции в Иране. Ближневосточные медиаисточники и различные аккаунты размещают данные о взрывах в городах и на военных базах, о воздушной тревоге, полетах самолетов и действиях повстанцев. Израильские власти официально не объявляли о проведении военной операции и не брали на себя ответственность за удары.

Как пишет издание, среди иранцев «циркулируют» сведения о нескольких разбитых в результате ударов иранских заводах.