В Турции задержали прокурдского депутата

https://static.news.ru/photo/27156982-8a1a-11eb-8fb4-96000091f725_660.jpg Фото: gergerliogluof/twitter.com

Турецкие правоохранители задержали прокурдского депутата парламента Омера Фарука Гергерлиоглу в штаб-квартире Партии демократии народа (ПДН). Там он самоизолировался на четверо суток в знак протеста против лишения его депутатских полномочий. Когда его задерживали, депутат был в пижаме и тапочках, и готовился к утренней молитве.

Парламент лишил Гергерлиоглу депутатского статуса и связанной с ним неприкосновенности по обвинениям в распространении террористической пропаганды. Против ПДН были также выдвинуты обвинения в предполагаемых связях с курдскими боевиками.

В Вашингтоне сообщили, что внимательно следят за событиями в турецком парламенте, связанными с Гергерлиоглу, и призвали правительство Турции «уважать свободу выражения мнений». Евросоюз тоже выразил обеспокоенность этим решением, по мнению дипломатов ЕС, оно «подрывает доверие к заявленному намерению турецких властей проводить реформы», сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, курдские командиры рассчитывают, что Россия предотвратит очередное наступление турецких сил и лояльных им сирийских повстанцев на севере Сирии. Такую надежду выражают в командовании Демократических сил Сирии (ДСС) — неправительственной коалиции, где преобладают курдские формирования. Есть опасения, что Турция двинет войска на город Айн-Исса, через который проходит стратегически важный участок трассы Алеппо — Хасеке (М-4).