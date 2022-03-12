В США заявили о «последствиях» для Китая, если тот станет помогать России

Власти США донесли до КНР, что страну ждут «последствия», если Пекин станет предпринимать попытки помочь России компенсировать потери от введённых Западом санкций, заявил в интервью американскому каналу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На вопрос, введут ли власти США рестрикции против Китая, если он станет помогать России компенсировать финансовые и экономические потери, Салливан отвечать отказался.

Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери, — сказал он.

Пекин ранее осудил односторонние санкции Запада в отношении России, подчеркнув, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС к равному диалогу с Россией, понимая обречённость такой инициативы. Эксперты полагают, что Китай уже засматривается на те сферы российской экономики, которые с конца февраля покидают западные компании.

Китайский обозреватель Синь Пин в статье для Global Times заявил, что политика США в отношении Украины является отражением преследуемых Вашингтоном «эгоистичных геополитических целей». Однако США должен понимать, что «играющий с огнём обязательно обожжётся», считает он.