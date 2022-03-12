Политика США в отношении Украины является отражением преследуемых Вашингтоном «эгоистичных геополитических целей». Однако США должен понимать, что «играющий с огнём обязательно обожжётся», заявил китайский обозреватель Синь Пин в статье для Global Times.

Автор публикации напомнил , что ещё в 1998 году «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан выражал недовольство по поводу расширения НАТО. Он предупреждал, что пройдёт время и Москва станет на это реагировать негативно.

Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом, была подготовлена почва для украинского кризиса, — подчеркнул Пин.

Он указал, что Россия прямо предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию, но её озабоченности проигнорировали. Украина, хотя и является сейчас инструментом Вашингтона по сдерживанию Москвы, не должна рассчитывать на то, что США и НАТО искренне дадут ей гарантии безопасности.

Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнём обязательно обожжётся, — заключил Пин.

Ранее стало известно, что Джош Хаммер в статье, опубликованной журналом The American Spectator, заявил: эра «однополярного доминирования» США закончилась. В Вашингтоне должны это принять и вести внешнюю политику «трезво», ориентируясь на национальные интересы. После завершения спецоперации России на Украине, отметил автор, «разумной будет попытка» наладить долгосрочные отношения с Москвой.