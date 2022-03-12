В США заявили об окончании эры «однополярного доминирования»American Spectator: США следует принять крах однополярного мира
Эра «однополярного доминирования» США закончилась. В Вашингтоне должны это принять и вести внешнюю политику «трезво», ориентируясь на национальные интересы, заявил Джош Хаммер в статье, опубликованной журналом The American Spectator.
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Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, <...> очень дорого обошлись американскому народу, — считает автор.
Они стоили США «огромной крови и гигантских денег», но выявили скрытый в них исторический символизм: «Америка не всемогуща». Тем более проявились множественные проблемы внутри страны, уверен Хаммер.
Он добавил, что теперь «государственная мудрость» США должна быть направлена на формирование альянса для сдерживания Китая. После завершения спецоперации России на Украине, отметил автор, «разумной будет попытка» наладить долгосрочные отношения с Москвой.
Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть, — подчеркнул Хаммер.
Ранее стало известно, что администрация США оказалась разочарована тем, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили нежелание присоединяться к осуждению специальной операции России на Украине. Стремление Абу-Даби к умеренному нейтралитету заставило Вашингтон обратиться к Израилю с тем, чтобы тот убедил арабского партнёра в необходимости смены позиции.