Эра «однополярного доминирования» США закончилась. В Вашингтоне должны это принять и вести внешнюю политику «трезво», ориентируясь на национальные интересы, заявил Джош Хаммер в статье, опубликованной журналом The American Spectator.

Автор отметил , что после распада СССР в 1991 году на планете наступил однополярный мир с американским экономическим, дипломатическим, военным и геополитическим превосходством. Сейчас такая эра подошла к концу во всех смыслах. По мнению Хаммера, первые признаки крушения однополярного мира проявились на руинах «бесславных войн», которые вели США.

Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего, в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего, в Ливии), неудачи которых были очевидны уже по крайней мере десятилетие назад, <...> очень дорого обошлись американскому народу, — считает автор.

Они стоили США «огромной крови и гигантских денег», но выявили скрытый в них исторический символизм: «Америка не всемогуща». Тем более проявились множественные проблемы внутри страны, уверен Хаммер.

Он добавил, что теперь «государственная мудрость» США должна быть направлена ​​на формирование альянса для сдерживания Китая. После завершения спецоперации России на Украине, отметил автор, «разумной будет попытка» наладить долгосрочные отношения с Москвой.

Эффективная государственная политика требует признания мира таким, какой он есть, а не выдумывания того, каким он мог бы или должен был бы быть, — подчеркнул Хаммер.

Ранее стало известно, что администрация США оказалась разочарована тем, что власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили нежелание присоединяться к осуждению специальной операции России на Украине. Стремление Абу-Даби к умеренному нейтралитету заставило Вашингтон обратиться к Израилю с тем, чтобы тот убедил арабского партнёра в необходимости смены позиции.