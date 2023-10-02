В США заявили о «брошенном на растерзание» Киеве Bloomberg: Зеленский подозревает, что США хотят «бросить Украину на растерзание»

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подозревает, что американский лидер Джо Байден хочет бросить Киев, такое мнение в материале для американского издания Bloomberg выразила журналистка Флавия Краузе-Джексон. Обозревательница указала на то, что Вашингтон является спасательным кругом для страны.

Если вы сейчас — Владимир Зеленский, то вас едва ли утешают серьезные заверения Джо Байдена в том, что США «не отстранятся» от Украины. А если вы — [президент России] Владимир Путин, то вы придете к логичному выводу, что Киев только что бросили на растерзание, — говорится в публикации.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, не включающий помощь Украине. В проект документа вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий.

После этого посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова заявила, что у Киева есть средства для обеспечения армии после прекращения военной помощи США. По ее словам, решение американских властей не повлияет на поставки оружия, которые были запланированы и согласованы ранее.