В США запретят тренинги для госслужащих с «антиамериканской пропагандой»

https://static.news.ru/photo/9fa6031e-ef9e-11ea-882d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил своей администрации отказаться от проведения тренингов для госслужащих, которые, как он считает, содержат «антиамериканскую пропаганду» и приводят к расовым противоречиям в обществе. Соответствующий документ появился в Twitter главы Белого дома.

Органы исполнительной власти потратили миллионы долларов на «тренинги» для государственных служащих, на которых их заставляют верить в сеющую рознь антиамериканскую пропаганду, — отмечается в публикации.

В качестве примера в документе приводятся сообщения СМИ, согласно которым на подобных тренингах их участникам говорили, что «практически все белые люди способствуют расизму», а также заставляли признать, что и они сами «получают выгоду от расизма», если являются представителями белого населения.

Подобные мероприятия противоречат фундаментальным убеждениям и создают угрозу раскола, убеждена американская администрация. Поручение исправить ситуацию дано директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Воуту.

С конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), которые, по его мнению, при попустительстве местных властей стали «зонами анархии», писал NEWS.ru.