Больше не тянет: в США заметили падение доходов российской оборонки

Американское издание Defense News опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших оборонных компаний мира. В него вошли два российских предприятия — концерн «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Доходы обеих компаний просели за 2019 год, отметили эксперты издания. Причина этого, по их мнению, заключается в сокращении бюджетных расходов на оборону. Тем не менее слабый рубль может дать им некоторое преимущество в этом году.
«Алмаз-Антей», производитель зенитных ракетных систем С-400,
Первые пять строчек рейтинга заняли американские компании, среди которых лидером стал Lockheed Martin, заработавший на 12% больше в 2019 году, чем в 2018-м. В первой десятке также оказались два китайских производителя: Aviation Industry Corporation of China и China North Industries Group Corporation Limited (Norinco).
Defense News считает, что на доходы российских компаний повлияли низкие цены на нефть и пандемия коронавируса. Так как основным заказчиком их продукции было государство, их выручка напрямую зависит от расходов России на оборону. Вышеуказанные факторы вынудили Москву сократить оборонный бюджет. В июле министерство финансов предложило в 2021-2023 годах урезать государственную программу вооружений на 5%.
Но российские расходы на оборонку начали сокращаться ещё до начала пандемии, напоминает американское издание, что и вызвало проседание позиций компаний российского ВПК в рейтинге. Между 2011 и 2016 годами траты на перевооружение заметно выросли в рамках госпрограммы, целью которой было на 70% оснастить вооружённые силы современной техникой. В 2015 году оборонный бюджет РФ составил 3,8% от ВВП — самое высокое значение за время реализации плана.
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru усомнился в объективности рейтинга Defense News. По его словам, есть вопросы к тому, откуда издание берёт цифры доходов российских компаний. Впрочем, сокращение бюджетных расходов РФ на оборону действительно происходит, правда, пандемия сыграла в этом не такую значительную роль.
Расходы на оборону сокращались независимо ни от какого вируса. Отчасти потому, что считается, что перевооружение уже в значительной степени произошло, хотя, на мой взгляд, это не так. Отчасти потому, что наша экономика — не самая выдающаяся в мире. Соответственно, она больше не тянет такие расходы.
Как бы то ни было, российская оборонка может возместить часть потерь за счёт увеличения экспорта, считают американские эксперты. Слабый рубль, по которому ударили общее падение экономики из-за пандемии и низкие цены на нефть, сделал российские экспортные товары привлекательными для зарубежных покупателей. При этом сокращать расходы на военные нужды вынуждена не только Россия. В условиях сжавшихся бюджетов те страны, которые ранее предпочитали американское оружие, могут сделать выбор в пользу более дешёвых российских аналогов.
Ещё один выход для российского ВПК — это переход на гражданские рельсы. Впрочем, и здесь есть проблемы. Оборонные предприятия не привыкли к рыночным условиям, поэтому их гражданская продукция на выдерживает конкуренции. Принудить простых россиян к «патриотическому» потреблению сложно, поэтому России остаётся делать ставку на союз «подсанкционных» топливно-энергетических компаний и оборонных предприятий.
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