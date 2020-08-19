Больше не тянет: в США заметили падение доходов российской оборонки

Американское издание Defense News опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших оборонных компаний мира. В него вошли два российских предприятия — концерн «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Доходы обеих компаний просели за 2019 год, отметили эксперты издания. Причина этого, по их мнению, заключается в сокращении бюджетных расходов на оборону. Тем не менее слабый рубль может дать им некоторое преимущество в этом году.

«Алмаз-Антей», производитель зенитных ракетных систем С-400, опустился в рейтинге Defense News с 15-го на 17-е место. В 2018 году он занимал седьмую позицию. Издание подсчитало, что за год доходы от реализации военной продукции «Алмаз-Антея» упали на 5%, а она составляет 95% от выручки компании. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отвечающая за производство гиперзвуковых ракет «Циркон», просела до 35-го места вместо 32-го и 25-го, которые она занимала в 2019 и 2018 годах соответственно. Её доходы, 98% из которых приходятся на продукцию военного назначения, сократились на 3%.

Первые пять строчек рейтинга заняли американские компании, среди которых лидером стал Lockheed Martin, заработавший на 12% больше в 2019 году, чем в 2018-м. В первой десятке также оказались два китайских производителя: Aviation Industry Corporation of China и China North Industries Group Corporation Limited (Norinco).

Сергей Лантюхов/News.ru

Defense News считает, что на доходы российских компаний повлияли низкие цены на нефть и пандемия коронавируса. Так как основным заказчиком их продукции было государство, их выручка напрямую зависит от расходов России на оборону. Вышеуказанные факторы вынудили Москву сократить оборонный бюджет. В июле министерство финансов предложило в 2021-2023 годах урезать государственную программу вооружений на 5%.

Но российские расходы на оборонку начали сокращаться ещё до начала пандемии, напоминает американское издание, что и вызвало проседание позиций компаний российского ВПК в рейтинге. Между 2011 и 2016 годами траты на перевооружение заметно выросли в рамках госпрограммы, целью которой было на 70% оснастить вооружённые силы современной техникой. В 2015 году оборонный бюджет РФ составил 3,8% от ВВП — самое высокое значение за время реализации плана.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru усомнился в объективности рейтинга Defense News. По его словам, есть вопросы к тому, откуда издание берёт цифры доходов российских компаний. Впрочем, сокращение бюджетных расходов РФ на оборону действительно происходит, правда, пандемия сыграла в этом не такую значительную роль.

Расходы на оборону сокращались независимо ни от какого вируса. Отчасти потому, что считается, что перевооружение уже в значительной степени произошло, хотя, на мой взгляд, это не так. Отчасти потому, что наша экономика — не самая выдающаяся в мире. Соответственно, она больше не тянет такие расходы. Александр Храмчихин заместитель директора Института политического и военного анализа заместитель директора Института политического и военного анализа

Как бы то ни было, российская оборонка может возместить часть потерь за счёт увеличения экспорта, считают американские эксперты. Слабый рубль, по которому ударили общее падение экономики из-за пандемии и низкие цены на нефть, сделал российские экспортные товары привлекательными для зарубежных покупателей. При этом сокращать расходы на военные нужды вынуждена не только Россия. В условиях сжавшихся бюджетов те страны, которые ранее предпочитали американское оружие, могут сделать выбор в пользу более дешёвых российских аналогов.

Ещё один выход для российского ВПК — это переход на гражданские рельсы. Впрочем, и здесь есть проблемы. Оборонные предприятия не привыкли к рыночным условиям, поэтому их гражданская продукция на выдерживает конкуренции. Принудить простых россиян к «патриотическому» потреблению сложно, поэтому России остаётся делать ставку на союз «подсанкционных» топливно-энергетических компаний и оборонных предприятий.