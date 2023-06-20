В США указали на нехватку мест на кладбищах Украины NYT: на Украине стали выкапывать старые могилы из-за нехватки мест на кладбищах

Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский журналист Брендан Хоффман в статье для The New York Times написал, что во Львове выкапывают могилы погибших солдат в предыдущих войнах из-за нехватки мест на кладбище. По его словам, на протяжении 15 месяцев военное кладбище в городе постоянно пополнялось.

В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы, погибших в прошлых войнах солдат, эксгумируют, чтобы освободить место, — написал Хоффман.

Он добавил, что основной причиной стало усиление боевых действий на линии фронта в ходе СВО.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.

До этого сообщалось, что украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.