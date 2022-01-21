В США задумались об эвакуации семей дипломатов с Украины

Власти США изучают возможность эвакуации членов семей американских дипломатов с Украины на фоне эскалации обстановки. Соответствующее заявление может быть сделано в ближайшие дни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. План эвакуации предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой. Техперсонал диппредставительств может вернуться на родину добровольно.

Решение об эвакуации родственников дипломатов пока не принято, передаёт агентство.

Источники Bloomberg отмечают, что власти США трактуют эти меры как «предусмотрительные приготовления», так как на росcийско-украинской границе наблюдается напряжённая обстановка. В руководстве Соединённых Штатов Америки не убеждены в том, что Россия в скором времени вторгнется на территорию cоседнего государства.

Ранее сообщалось, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине было предписано подготовиться к выезду из страны. Источники в украинских спецслужбах заявили, что 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Ожидается отъезд ещё 30 представителей консульств в Киеве и во Львове.

Журналистка CNN Наташа Бертранд ранее сообщила, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс посетил Украину и обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским «российское вторжение». Она добавила, что в разговоре участвовали представители украинских спецслужб.