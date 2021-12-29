В США рассказали, о чём Байден будет говорить с Путиным

Президент США Джо Байден расскажет российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряжённости вокруг Украины. Вопрос, проявит ли Москва к этому интерес, заявил представитель администрации Белого дома, сообщает РИА Новости.

Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряжённости в регионе, если президент Путин в нём заинтересован, — отметил высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что на случай обострения ситуации на Украине разработаны планы усиления НАТО и его союзников. Речь идёт в том числе о дополнительных поставках вооружения Киеву.

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом 30 декабря пройдёт по инициативе Москвы. По крайней мере запрос на диалог был сделан с российской стороны, заявил представитель администрации Белого дома.

В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Байдена. Это сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, переговоры запланированы на поздний вечер 30 декабря.