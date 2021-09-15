«Зловещая угроза»: в США призвали воспринимать армию России всерьёз

Военный аналитик Крис Осборн считает, что современные Вооружённые силы РФ представляют большую опасность для США и НАТО в целом. Он отмечает, что сочетание численности войск и современных технологий — главный козырь России. Об этом сообщает The National Interest.
Осборн утверждает, что российские вооружённые силы
Размеры советских вооружённых сил были огромными во времена холодной войны, сейчас это ещё более зловещая угроза из-за сочетания размера [армии] с передовым оружием и новыми технологиями, — рассуждает специалист.
Осборн отмечает, что Россия не только создаёт новейшее оружие, но и качественно модернизирует советские образцы, доводя их до уровня современной техники. Кроме того, появление нового поколения танков, таких как Т-14 «Армата», и самолётов Су-57 максимально усилило боевой потенциал РФ.
Ранее в США высказали опасения в связи со скорым вводом в строй в России новейшего истребителя Су-75 Checkmate. Сравнив российскую машину и аналоги из других ведущих государств, американские эксперты обнаружили серьёзное отставание конкурентов от Су-75 в ряде ключевых параметров. Аппарат в состоянии нести более семи тонн полезной нагрузки, развивать скорость 1900 километров в час. Самое главное — он невидим для радаров.