«Зловещая угроза»: в США призвали воспринимать армию России всерьёз

Военный аналитик Крис Осборн считает, что современные Вооружённые силы РФ представляют большую опасность для США и НАТО в целом. Он отмечает, что сочетание численности войск и современных технологий — главный козырь России. Об этом сообщает The National Interest.

Осборн утверждает, что российские вооружённые силы стали ещё более грозной силой по сравнению с периодом холодной войны.

Размеры советских вооружённых сил были огромными во времена холодной войны, сейчас это ещё более зловещая угроза из-за сочетания размера [армии] с передовым оружием и новыми технологиями, — рассуждает специалист.

Осборн отмечает, что Россия не только создаёт новейшее оружие, но и качественно модернизирует советские образцы, доводя их до уровня современной техники. Кроме того, появление нового поколения танков, таких как Т-14 «Армата», и самолётов Су-57 максимально усилило боевой потенциал РФ.

Ранее в США высказали опасения в связи со скорым вводом в строй в России новейшего истребителя Су-75 Checkmate. Сравнив российскую машину и аналоги из других ведущих государств, американские эксперты обнаружили серьёзное отставание конкурентов от Су-75 в ряде ключевых параметров. Аппарат в состоянии нести более семи тонн полезной нагрузки, развивать скорость 1900 километров в час. Самое главное — он невидим для радаров.