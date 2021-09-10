В США испугались российского истребителя Су-75 Checkmate

Истребитель нового поколения Су-75 Checkmate имеет много преимуществ перед своими зарубежными конкурентами. В первую очередь отмечается его оснащённость и конкурентоспособная стоимость. Об этом пишет американское издание The National Interest. Американцы сравнили российскую разработку с европейскими аналогами и испугались из-за преимуществ первого.

Российский истребитель-невидимка пятого поколения может развивать скорость до 1900 км/ч, а его боевой радиус составляет три тысячи км. Ещё одним преимуществом российского самолёта называется его грузоподъёмность более чем в семь тонн и способность переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса «воздух — земля» и многое другое.

Также отмечается цена: при минимальной стоимости в $25–30 млн Су-75 Checkmate составит конкуренцию шведскому многоцелевому истребителю Saab JAS-39 Gripen и французскому Dassault Rafale. Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Московском международном авиакосмическом салоне. Первый полёт запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.

Ранее в Штатах заявили, что Су-75 Checkmate позволит России побороться с США в воздухе и на геополитической арене. Отмечалось, что единственным конкурентом российской новинки является F-35, который разработан корпорацией Lockheed Martin. Самый мощный самолёт на вооружении США пользуется спросом в мире. При этом указывалось, что Москва собирается продвигать Су-75 в ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаме, именно в тех странах, которые сотрудничают с Вашингтоном в сфере обороны.