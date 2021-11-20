В США признали отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий

Заместитель главы космических операций США Дэвид Томпсон, комментируя конкуренцию в сфере гиперзвуковых технологий, заявил, что американцы «не так продвинуты» в этой области. По его словам, Россия давно превосходит Штаты, передаёт Politico.

Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ, — отметил генерал.

При этом Томпсон подчеркнул, что американские специалисты «очень быстро навёрстывают упущенное». Космические силы страны сейчас работают над «определением типа спутниковой группировки», которая позволит отслеживать гиперзвуковые ракеты. Он заявил, что это будет «новым вызовом».

Ранее капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс рассказал, что американские авианосцы имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием.