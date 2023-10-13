В США признали, что российский истребитель Су-57 лучше зарубежных аналогов MWM: истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по своей огневой мощи

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые зарубежные аналоги, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Специалисты подчеркнули, что одним из главных преимуществ самолета является способность использовать ракету Р-37М. По их словам, этот снаряд способен поражать цели на более дальней дистанции, чем аналоги из США и Китая.

Авторы статьи подчеркнули также, что Су-57 выделяется на фоне аналогов не только высокой дальностью стрельбы, но и различным арсеналом дальнобойных ракет. По их мнению, самолеты смогут нести даже уменьшенную версию гиперзвукового «Кинжала». Отмечается, что это единственный истребитель пятого поколения, который уже успел поучаствовать в реальных воздушных боях и нанести удары по живой силе.

Ранее российские авиастроители передали Министерству обороны России новую партию серийных истребителей Су-57 и Су-35. Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками военного ведомства.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что истребители Су-57 в отличие от их предсерийного выпуска более адаптированы к войсковому применению и использованию. По его словам, от самолетов 4++ поколения Су-57 отличаются малозаметностью и улучшенным двигателем АЛ-41.