Новейшие истребители Су-57 в отличие от их предсерийного выпуска более адаптированы к войсковому применению и использованию, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, от самолетов 4++ поколения Су-57 отличаются малозаметностью и улучшенным двигателем «Ал-41». Попов отметил, что у нового истребителя доработали навигационные устройства и Пилотажно-Навигационный комплекс.

От самолетов 4++ поколения отличается тем, что уделено большое внимание конструктивным особенностям по малозаметности использования Су-57 в воздушном пространстве. С некоторых курсовых углов он будет практически не заметен или его можно будет увидеть только на последнем этапе на близком расстоянии от локационных станций. У СУ-57 доработаны двигатели, сейчас пришли новые двигатели «АЛ-41», которые прошли глубокую модернизацию. Сейчас этот самолет отвечает всем требованиям пятого поколения, — сказал Попов.