В США предупредили Киев о катастрофе под Донецком Newsweek: ВСУ под Донецком ждет повторение авдеевской катастрофы

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы России продолжат брать под свой контроль территории под Донецком, ВСУ же придется столкнуться с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки, такое мнение озвучил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью американскому изданию Newsweek. Он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в политической западне, поскольку поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева.

Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки. <...> Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а Зеленский оказался в политической западне, — убежден эксперт.

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano ранее писало, что потеря Авдеевки означает окончательное поражение Киева. В материале говорится, что ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения Зеленским нового главкома Александра Сырского на замену Валерию Залужному.

В свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте без помощи со стороны США. По его словам, если согласование помощи Киеву будет продолжаться еще дольше, то НАТО будет ждать раскол. Демократ подчеркнул, что на текущий момент в зоне спецоперации простаивают четыре бригады ВСУ, у которых нет оружия для продолжения участия в боях.