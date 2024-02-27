В США предупредили о проигрыше Украины без помощи Белого дома Лидер демократов Шумер заявил о проигрыше Украины в конфликте без вооружения США

Фото: МО Украины

Украина потерпит поражение в конфликте без помощи со стороны США, заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и партийного руководства конгресса. В то же время американские союзники отвернутся от Вашингтона, добавил он.

Консенсус в комнате был о том, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения быстро, — подчеркнул Шумер, выступая перед журналистами.

Согласование помощи Киеву не можешь продолжаться еще дольше, так как США не имеют права на проигрыш Украины, уточнил демократ. В противном случае НАТО будет ждать раскол. На текущий момент в зоне спецоперации простаивают четыре бригады ВСУ, у которых нет оружия для продолжения участия в боях, констатировал Шумер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах Евросоюза передать Киеву 170 тысяч боеприпасов. По его словам, это должно произойти до конца марта. Соответствующее заявление дипломат опубликовал в соцсети Twitter (X) по итогам разговора с главой дипслужбы ЕС Жозепом Боррелем.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность поставок Украине ракет ATACMS повышенной дальности. Эта тема все еще является одним из вопросов на переговорах, передает пресс-служба резиденции.