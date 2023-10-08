В США указали на опасный сценарий на Украине Эксперт Джонсон: США и Европа могут ввести на Украину войска, чтобы спасти Киев

Фото: U.S. Army

США и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину, чтобы спасти Киев от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects. Он подчеркнул, что во время конфликта ВСУ понесли катастрофические потери, включая и обученные НАТО бригады, а российские силы полностью лишили ВСУ возможности успешно наступать, уничтожив их воздушные силы и средства ПВО.

Все закончится одним из двух вариантов. Либо Украина капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство. Другого варианта здесь нет. И единственное, что может сделать Запад, чтобы попытаться остановить это — устроить военное вмешательство, но я не думаю, что это поможет Украине, — указал эксперт.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что армии стран НАТО не смогут противостоять ВС России больше недели. По его словам, американская армия, которая является наиболее сильной в Альянсе, будет терять по пять-шесть тысяч солдат в день.

Риттер также считает, что президент Украины Владимир Зеленский продал «будущее» своей страны — ее плодородные земли. По его словам, украинцы после этого должны молиться о победе России в конфликте. Он пожелал удачи российской армии, отметив, что она, «по-видимому, является единственным настоящим защитником Украины».