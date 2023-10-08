Экс-разведчик США рассказал, как долго армии НАТО смогут противостоять РФ Экс-разведчик Риттер: армии стран НАТО не выстоят против России больше недели

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Армии стран НАТО не смогут противостоять ВС России больше недели, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале Danny Haiphong. По его словам, американская армия, которая является наиболее сильной в Альянсе, будет терять по пять-шесть тысяч солдат в день.

Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. <...> И это все, что сможет сделать армия США. А мы — лучшие в НАТО. Нет ни одной армии страны — члена НАТО, которая бы продержалась больше недели, — сказал Риттер.

Он отметил, что американские военные во время боевых действий зачастую используют компьютеры, через которые отсылают отчеты командирам. Для всего этого нужна качественная связь, однако российские средства радиоэлектронной борьбы смогут ее заглушить, заключил Риттер.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» неуязвима перед современными средствами ПВО, а также имеет почти неограниченную дальность.

До этого в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что ракета не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка. По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке.