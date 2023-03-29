В США перечислили недостатки поставленной Киеву техники Экс-офицер ВС США Крапивник: полученные ВСУ БТР Stryker опрокидываются от своего выстрела

Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал «Московскому Комсомольцу», что американский БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела. Он добавил, что техника способна передвигаться лишь по твердому грунту. По его словам, бронированные автомобили Cougar также обладают рядом недостатков, например, из-за ширины шин колеса вязнут в почве, а также броня пробивается из гранатомета РПГ-6.

Слабая сторона — в том, что он может передвигаться только по твердому грунту. Кроме того, в некоторых моделях на башне есть 105-мм пушка. Но есть проблема. Когда производятся выстрелы с боковых позиций, отдача настолько сильная, что машина переворачивается, — сказал Крапивник.

По его мнению, серьезным оружием в руках солдат ВСУ могут стать лишь танки Challenger 2 и БМП Marder.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что британские танки Challenger 2 уже поступили на вооружение ВСУ. Он также подчеркнул, что Украина дополнительно получила американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также германские боевые машины пехоты Marder.

27 марта британское Министерство обороны сообщило, что танковые экипажи Украины завершили процедуру обучения управлению танками Challenger 2 и вернулись на родину. В ведомстве указали, что тренировки проходили на протяжении нескольких недель.