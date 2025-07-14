В США оценили влияние делового костюма на отношения Зеленского с Трампом Axios: Зеленский явился на встречу с Трампом, не как сумасшедший

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в деловом костюме, а не как сумасшедший, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, это положительно сказалось на переговорах.

По словам украинских и американских официальных лиц, встреча двух лидеров на саммите НАТО 24-25 июня в Гааге, оказалась наилучшей. Зеленский впервые с 2022 года явился на мероприятия Альянса в деловом костюме.

Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор, – заявил американский чиновник.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru предположил, что Зеленский страдает от комплекса неполноценности. По его словам, у украинского лидера также может быть мания преследования. По мнению российского политика, это объясняет поведение украинского лидера.