Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 10:12

В США оценили влияние делового костюма на отношения Зеленского с Трампом

Axios: Зеленский явился на встречу с Трампом, не как сумасшедший

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в деловом костюме, а не как сумасшедший, сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, это положительно сказалось на переговорах.

По словам украинских и американских официальных лиц, встреча двух лидеров на саммите НАТО 24-25 июня в Гааге, оказалась наилучшей. Зеленский впервые с 2022 года явился на мероприятия Альянса в деловом костюме.

Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший, и был одет как человек, которому место в НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор, – заявил американский чиновник.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru предположил, что Зеленский страдает от комплекса неполноценности. По его словам, у украинского лидера также может быть мания преследования. По мнению российского политика, это объясняет поведение украинского лидера.

США
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество погибших палестинцев в ходе войны в Газе
В Британии расстроились из-за отсутствия деталей смерти наемника ВСУ
«Боль моя»: режиссер «Экипажа» высказался о смерти Митты
В Госдуме рассмотрят законопроекты об усилении контроля за мигрантами
Допрос готовившей теракт в Крыму пособницы СБУ попал на видео
Дачникам напомнили, какое наказание грозит за борщевик на участке
«Ад обеспечен»: офицер рассказал, на что способны системы ТОС-3 «Дракон»
Отношениям США с важным союзником грозит крупнейший кризис
В США оценили влияние делового костюма на отношения Зеленского с Трампом
На Украину прибыл Келлог
Названа вероятная причина смерти режиссера Митты
Названы два основных признака заражения телефона вредоносными программами
В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками
Арестованный российский бизнесмен создаст политическую силу в Армении
Россиянам пообещали еще более жаркое лето
Американский сенатор-русофоб опозорился в заявлении о Путине
Российский танкист рискнул собой и спас 10 сослуживцев в зоне СВО
Раскрыто, что происходит с попавшими в плен украинками
Режиссер Бортко отреагировал на смерть Митты
Готовлю ужин на одной сковороде: рисовые ежики с картошкой
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.