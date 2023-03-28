В США оценили уникальность союза России и Китая Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: уникальность союза РФ и КНР заключается во взаимном дополнении

Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что за всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз Пекина и Москвы. Эксперт пояснил, что Китай является крупнейшей промышленной державой, а Россия главенствует в поставках сырьевых товаров, а также обладает «сильнейшим оборонным сектором».

За всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз Пекина и Москвы. Уникальность заключается во взаимном дополнении, — сказал Джонсон.

Он отметил, что США неоднократно пытались помешать возникновению этого союза. По его словам, текущая администрация провалила главную внешнеполитическую задачу.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что организаторы «Саммита за демократию» подталкивают участников включить в итоговое заявление антироссийские формулировки. Дипломат отметил, что Вашингтону пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств. По его словам, основная цель США — установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам.

Ранее власти Канады выступили с предложением создать объединенную структуру взаимодействия с Японией, Южной Кореей и США для противостояния растущему влиянию России и Китая. Отмечается, что Вашингтон поддержал инициативу Оттавы. По мнению канадской стороны, решение также позволит усилить безопасность в тихоокеанском регионе.