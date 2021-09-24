В США назвали «революционным» преимущество танка «Армата» над конкурентами

Российский новый танк Т-14 «Армата» имеет огромное преимущество над конкурентами из стран НАТО. Аналитики авторитетного американского издания Military Watch назвали его «революционным». По информации экспертов, «Армата» способна пробить броню толщиной более 900 мм: этого достаточно, чтобы нейтрализовать любой танк, стоящий на вооружении стран НАТО.

Танк Т-14 был признан революционным благодаря своей уникальной конструкции с беспилотной башней и другим особенностям, не имеющим аналогов, — отмечают специалисты.

Среди выдающихся характеристик российской новинки называют динамическую систему защиты «Малахит», а также современное орудие 2А82-1М, обладающее высочайшей скорострельностью и способное использовать специализированные боеприпасы «Вакуум-1».

Кроме того, отмечается «чрезвычайно большая дальность поражения», которая обеспечивает очень удобное преимущество Т-14 перед западными конкурентами. Предполагается, что новый танк будет способен атаковать цели на расстоянии 12 км.

Специалисты считают, что преимущество нового российского танка в дальности поражения может оказаться подавляющим на поле боя, а потому страны НАТО, скорее всего, будут использовать авиацию и беспилотники для борьбы с российской бронетехникой.

Ранее сообщалось, что Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Об этом в ходе форума «Армия-2021» рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. Он уточнил, что речь идёт об опытной промышленной партии боевых машин. Кроме того, в войска отгружены новейшие модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и продолжается поставка зенитных комплексов «Панцирь-С».