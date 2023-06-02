В США нашли способ закупать японский тротил для Украины против правил

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

США нашли способ покупать у Японии партии тротила для производства снарядов калибра 155 миллиметров, необходимых для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Экспортные правила запрещают Токио продавать за границу летальную продукцию.

По данным агентства, экспортные ограничения, налагаемые на продукцию двойного назначения или оборудование, реализуемое на коммерческой основе, являются менее строгими, чем на военные товары. В этой связи в Токио сообщили Вашингтону, что разрешат продажу промышленного тротила, так как он не является продуктом исключительно военного назначения.

Штаты намереваются подключить японские компании к цепочке поставок взрывчатых веществ на американские военные заводы, которые будут упаковывать тротил в гильзы снарядов калибра 155 миллиметров, рассказал собеседник агентства.

Ранее США поставили Вооруженным силам Украины гаубицы М777 соответствующего калибра. Они активно используются в том числе на территории ДНР и ЛНР, Кроме того, украинские военные располагают немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR, которые также используют снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в пакет военной помощи Киеву войдут дополнительные системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.