В США анонсировали очередной транш Украине Госдеп: США в сентябре направят Украине $4,9 млрд финансовой поддержки

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

На сайте Госдепартамента США появилась информация о том, что Вашингтон направит Украине в сентябре $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. В ведомстве напомнили, что Белый дом уже выделил Киеву $18 млрд бюджетной помощи. Отмечается, что, по оценкам Всемирного банка, для восстановления страны потребуется $411 млрд на следующие 10 лет.

Соединенные Штаты предоставили правительству Украины $18 млрд в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Еще $4,9 млрд будут выделены в сентябре, — сказано в публикации.

В Госдепе отметили, что с помощью этих средств украинские власти смогут предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад «отрубит» финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».