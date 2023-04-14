В Венгрии рассказали, когда закончится конфликт на Украине Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Фото: defense.gov

Украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, так как Украина является несуществующей страной в финансовом плане, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

Политик отметил, что Евросоюз тратит на помощь Украине десятки миллиардов долларов.

По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное <...>. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать, — сказал Орбан.

Накануне Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира для компенсации стоимости обещанных Киеву боеприпасов. Так, с учетом предыдущих семи траншей, поддержка в рамках Европейского фонда мира достигнет €4,6 млрд.

Ранее Всемирный банк объявил о предоставлении Украине гранта на сумму $200 млн для восстановления энергетики страны. Предполагается, что сумма может увеличиться до $300 млн. Средства будут использоваться для приобретения необходимого оборудования для срочного ремонта, включая автотрансформаторы и мобильные теплогенерирующие котельные.