Мексику накрыла мощная песчаная буря Появились кадры сильнейшей за полвека песчаной бури в Мексике

Фото: Zuma/ТАСС

Жителей северных регионов Мексики накрыла мощная песчаная буря, которая прошлась по нескольким населенным пунктам. По данным SHOT, стихия нарушила работу транспорта: местный аэропорт в Чиуауа закрыт для взлетов и посадок самолетов, а движение по Панамериканскому шоссе приостановлено.

По данным местных властей, информации о пострадавших в результате песчаного цунами на данный момент не поступало. Службы экстренного реагирования продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют жителям оставаться в помещениях для собственной безопасности.

Ранее последствия мощного шторма в Алабаме попали на видео. Так, непогода перевернула школьный автобус и частично разрушила здание школы в городе Талладига, сорвав крышу учебного заведения, выбив окна и обрушив заднюю часть строения. На улицах города также видны последствия стихии — обломки зданий, поврежденные автомобили и вырванные деревья.

До этого стало известно, что в результате сильнейших штормов и торнадо, обрушившихся на США, погиб 31 человек. По данным СМИ, более 200 млн жителей пяти штатов остались без света. Стихия привела к лесным пожарам и пыльным бурям, из-за которых погибли десятки человек в Канзасе, Техасе и Оклахоме.