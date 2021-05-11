В Сан-Марино назвали дату открытия вакцинного туризма со «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/15cd695e-b323-11eb-9fb5-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Сан-Марино планируют запустить кампанию вакцинации туристов российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» 17 мая. Об этом сообщил министр туризма республики Федерико Педини Амати, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что запуск кампании стал возможен именно благодаря отечественной сыворотке.

Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, российской вакциной. План кампании готов, с 17 мая можем её запустить, — сказал Федерико Педини Амати.

Ранее представители Института социальной защиты (ISS) Сан-Марино рассказали, что в стране намерены обеспечить иностранных туристов возможностью прививаться от коронавирусной инфекции «Спутником V». Для этого гостям нужно будет дважды приехать в Сан-Марино.

Министр, в свою очередь, сообщил, что желающие смогут получить обе дозы препарата. Вакцинироваться можно будет в течение максимум 28 дней после прибытия в страну. Первая прививка должна быть сделана в первую неделю.

Ранее стало известно, что власти Сан-Марино не фиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения «Спутника V». Об этом сообщили журналистам 12 марта в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики. В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением, едва превышающим 30 тысяч человек, стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».