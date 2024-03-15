В России оценили слова Столтенберга об ударах ракетами НАТО по кораблям ЧФ Политолог Маркелов: НАТО повышает градус напряженности в украинском конфликте

Фото: МО РФ

Экипажи кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота

Руководство НАТО продолжает повышать градус напряженности в украинском конфликте, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Сергей Маркелов. Таким образом он прокомментировал признание генсека Альянса Йенса Столтенберга в том, что ВСУ наносят удары по кораблям Черноморского флота России ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными НАТО.

Политическое сопровождение вооруженного конфликта во многом завязано на таком принципе. То есть бесконечное повышение ожидания противника за счет повышения ставок и создания ему стрессового состояния. Само упоминание наличия того или иного оружия повышает напряжение, — высказал мнение эксперт.

В свою очередь военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в НАТО окончательно перестали дистанцироваться от украинского конфликта. По его словам, признание Столтенберга подтверждает готовность Альянса идти по пути дальнейшего обострения ситуации. Политолог подчеркнул, что Североатлантический блок уже давно представляет угрозу для России.

У НАТО есть резон показать <...> свою мощь и коварство, что они непобедимые и контролируют всю ситуацию и мы должны уважать их силу, — предположил Кошкин.

Он добавил, что страны НАТО в открытую помогают ВСУ, которые не брезгуют никакими методами ведения войны. В частности, США намерены в ближайшее время отправить Укрaинe ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары «дальше Крымского полуострова», что подтверждает планы Альянса по эскалации противостояния.

Ранее Йенс Столтенберг заявил о необходимости усиливать системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Он отметил, что российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу для Альянса.